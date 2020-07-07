Дощі та до 39° тепла: прогноз погоди на сьогодні

За даними синоптиків, 7 липня у західних областях дощі, грози, пориви вітру 15-20 м/с, вночі та вранці значні дощі; температура вночі 14-19°, вдень 16-21°.

У північних, більшості центральних, Одеській, Миколаївській областях вночі без опадів, вдень грозові дощі, під час гроз в окремих районах сильні зливи, град, шквали 17-22 м/с; температура вночі 16-21°, вдень 24-29°, місцями до 33°.

На решті території без опадів; температура вночі 20-25°, вдень 34-39°.

Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

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