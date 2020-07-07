Дожди и до 39° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Большую часть Украины сегодня накроют дожди, местами со шквалами, в восточной части страны осадков не ожидается, температура днем поднимется до 39 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
По данным синоптиков, 7 июля в западных областях дожди, грозы, порывы ветра 15-20 м/с, ночью и утром значительные дожди; температура ночью 14-19°, днем 16-21°.
В северных, большинстве центральных, Одесской, Николаевской областях ночью без осадков, днем грозовые дожди, во время гроз в отдельных районах сильные ливни, град, шквалы 17-22 м/с; температура ночью 16-21°, днем 24-29°, местами до 33°.
На остальной территории без осадков; температура ночью 20-25°, днем 34-39°.
Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.
Напомним, в Укргидрометцентре рассказали, где в Украине самое теплое море.