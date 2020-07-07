Дожди и до 39° тепла: прогноз погоды на сегодня

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 25088 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 39395 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 107658 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 116806 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 120692 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 157233 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 118487 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 146374 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104699 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102932 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Дожди и до 39° тепла: прогноз погоды на сегодня

Дожди и до 39° тепла: прогноз погоды на сегодня

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КИЕВ. 7 июля. УНН. Большую часть Украины сегодня накроют дожди, местами со шквалами, в восточной части страны осадков не ожидается, температура днем поднимется до 39 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, 7 июля в западных областях дожди, грозы, порывы ветра 15-20 м/с, ночью и утром значительные дожди; температура ночью 14-19°, днем 16-21°.

В северных, большинстве центральных, Одесской, Николаевской областях ночью без осадков, днем грозовые дожди, во время гроз в отдельных районах сильные ливни, град, шквалы 17-22 м/с; температура ночью 16-21°, днем 24-29°, местами до 33°.

На остальной территории без осадков; температура ночью 20-25°, днем 34-39°.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Напомним, в Укргидрометцентре рассказали, где в Украине самое теплое море.

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