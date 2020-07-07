В Киеве ожидается ливень: на местах возможных подтоплений дежурит техника
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Гидрослужба КК "Киевавтодор" работает в усиленном режиме, поскольку в столице ожидается ливень. Об этом сообщили УНН в пресс-службе КГГА.
"Гидрослужба КК "Киевавтодор" работает в усиленном режиме, поскольку в столице ожидается ливень. На местах возможных подтоплений дежурит техника. Ликвидировать последствия непогоды готовы 72 единицы спецтранспорта и спецсредств", - говорится в сообщении со ссылкой на данные коммунальной корпорации.
Так, по прогнозу Укргидрометцентра, сегодня в Киеве ожидается гроза и шквалистое усиление ветра 15-20 м/с.
Водителей призывают быть осторожными на дорогах.
Напомним, утром 7 июля на подъездах к центру Киева образовались пробки.