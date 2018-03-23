У Києві облаштують ще 11 зелених зон – КМДА
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. У Києві з'явиться ще 11 зелених зон. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу КМДА.
Так, Київрада надала статус парків двом земельним ділянкам: навколо озера "Сонячне" на вул. Ревуцького у Дарницькому районі та на вул. Братиславській, 13-15, вул. Генерала Карбишева, 18-А – у Дніпровському. Окрім того, парк "Кіото" оголошено парком-пам’яткою садово-паркового мистецтва місцевого значення.
Також статус скверу отримали земельні ділянки у трьох районах столиці:
- на вул. Каунаській, 4, 6/1 у Дніпровському районі;
- на б-рі Ярослава Гашека, 15 та Харківському шосе 5, 7/1, 7/13 у Дніпровському районі;
- на вул. Ентузіастів, 43-А у Дніпровському районі;
- на вул. Червоноткацькій, 14, вул. Бажова, 3, 5 у Дніпровському районі;
- на б-рі Верховної Ради, 1-А, 3 у Дніпровському районі;
- на вул. Уманській, 47 у Солом’янському районі;
- вздовж вул. Августина Волошина у Солом’янському районі;
- між будинками 27 і 29 на вулиці Симиренка у Святошинському районі.
Статус зеленої зони надано і земельній ділянці, розташованій на просп. Свободи, 2 (територія біля магазину) у Подільському районі.
Також зазначено, що віковий дуб на вул. Патріарха Мстислава Скрипника в Солом’янському районі оголошено ботанічною пам’яткою природи місцевого значення. Це дерево з широкою кроною та ошатним виглядом має висоту 25 м і обхват 3,6 м.
Нагадаємо, у Печерському районі Києва з'явиться пам'ятник гривні.