У Києві на День Незалежності громадський транспорт працюватиме довше
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. У ніч із 24 на 25 серпня у столиці на 2 години продовжать роботу пасажирського транспорту. Про це повідомляє КМДА, інформує УНН.
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Через масштабне святкування 30-ої річниці незалежності України в Києві в ніч із 24 на 25 серпня на 2 години буде продовжено роботу столичного метрополітену та наземного пасажирського транспорту.
Зокрема, наземний транспорт перевозитиме пасажирів наявними маршрутами біля станцій метрополітену після того, як проїдуть останні його потяги.
Також 24 серпня від початку руху до 13:00 закриють вхід та вихід станції метро “Майдан Незалежності” та перехід між станціями “Майдан Незалежності” і “Хрещатик”. Додамо, що потяги проїжджатимуть без зупинки на станції “Майдан Незалежності”.
24 серпня з 8:00 до 13:00 закриють вхід та вихід станції метро “Хрещатик”, розташованих на Алеї Героїв Небесної Сотні.
Нагадаємо
У Києві в День Незалежності та напередодні під час репетицій параду перекриють низку вулиць.
У день святкування 30-ї річниці Незалежності України заплановано провести три основні урочисті заходи, до яких залучили понад 5 тисяч військових та 400 одиниць озброєння й техніки.
У великому військовому параді, присвяченому Дню Незалежності України, вперше візьмуть участь представники й техніка усіх сил сектору безпеки та оборони України, а також країн-партнерів.