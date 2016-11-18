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У Києві комунальники працюють в посиленому режимі аби не допустити підтоплення вулиць

У Києві комунальники працюють в посиленому режимі аби не допустити підтоплення вулиць

Київ • УНН

 • 7861 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. “Київавтодор” працює у посиленому режимі, щоб не допустити підтоплення ділянок вулично-дорожньої мережі міста. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.

У зв’язку з підвищенням температури повітря та відлигою гідротехнічні служби підприємств комунальної корпорації “Київавтодор” працюють у посиленому режимі. Щоб не допустити підтоплення ділянок вулично-дорожньої мережі Києва, забезпечено безперебійну роботу насосних станцій і спеціальної техніки.

Зокрема, сьогодні вдень роботи гідротехнічних служб тривають на просп. Академіка Палладіна, вул. Стеценка, вул. Лісківській, просп. Володимира Лобановського, вул. Глибочицькій, вул. Кудряшова, просп. Героїв Сталінграда, просп. Бандери, вул. Маршала Тимошенка, вул. Межигірській, вул. Сошенка, просп. Володимира Маяковського, вул. Івана Кудрі та інших.
Окрім того, за минулу добу підприємства комунальної корпорації вивезли з вулично-дорожньої мережі міста на спеціально обладнані майданчики 4 225 т снігу.

Нагадаємо, синоптики попередили про підняття рівнів води на річках України.

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