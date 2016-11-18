В Киеве коммунальщики работают в усиленном режиме, чтобы не допустить подтопления улиц
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. "Киевавтодор" работает в усиленном режиме, чтобы не допустить подтопления участков улично-дорожной сети города. Об этом сообщили УНН в пресс-службе КГГА.
В связи с повышением температуры воздуха и оттепелью гидротехнические службы предприятий коммунальной корпорации "Киевавтодор" работают в усиленном режиме. Чтобы не допустить подтопления участков улично-дорожной сети Киева, обеспечена бесперебойная работа насосных станций и специальной техники.
В частности, сегодня днем работы гидротехнических служб продолжаются на просп. Академика Палладина, ул. Стеценко, ул. Лесковской, просп. Владимира Лобановского, ул. Глыбочицкой, ул. Кудряшова, ул. Героев Сталинграда, просп. Бандеры, ул. Маршала Тимошенко, ул. Межигорская, ул. Сошенко, просп. Владимира Маяковского, ул. Ивана Кудри и других.
Кроме того, за минувшие сутки предприятия коммунальной корпорации вывезли с улично-дорожной сети города на специально оборудованные площадки 4225 т снега.
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