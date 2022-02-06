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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 59139 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

У Києві чоловік намагався пошкодити вікно Верховної Ради молотком – його затримали

У Києві чоловік намагався пошкодити вікно Верховної Ради молотком – його затримали

Київ • УНН

 • 13453 перегляди

КИЇВ. 6 лютого. УНН. У Києві затримали чоловіка, який пошкодив вікно у Верховній Раді. Про це повідомили у Нацполіції, передає УНН.

Деталі

Так, зазначається, що 27-річний львів’янин заздалегідь підготував інструмент для пошкодження вікна – молоток, та кинув ним у вікно. Чоловік намагався втекти, але правоохоронці зупинили порушника.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. На даний час із затриманим спілкуються слідчі.

Нагадаємо

У будівлю Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини невідомий кинув пляшку з вибуховою сумішшю, внаслідок чого пошкодив двері приміщення.

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