В Киеве мужчина пытался повредить окно Верховной Рады молотком - его задержали
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. В Киеве задержали мужчину, который повредил окно в Верховной Раде. Об этом сообщили в Нацполиции, передает УНН.
Детали
Так, отмечается, что 27-летний львовянин заранее подготовил инструмент для повреждения окна - молоток, и бросил им в окно. Мужчина пытался скрыться, но правоохранители остановили нарушителя.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство. В настоящее время с задержанным общаются следователи.
Напомним
В здание Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека неизвестеный бросил бутылку с горючей смесью, в результате чего повредил дверь помещения.