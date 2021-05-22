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У Києві через змагання сьогодні обмежать рух транспорту

Київ • УНН

 • 21821 перегляди

КИЇВ. 22 травня. УНН. 22-23 травня у Києві обмежать рух транспорту у зв’язку з проведенням змагань “Спринт триатлон Кубок Києва 2021” деякими вулицями. Про це інформують в КМДА, пише УНН.

У Києві через змагання сьогодні обмежать рух транспорту

Деталі

У рамках заходу відбуватиметься Чемпіонат України з триатлону, у якому професійні спортсмени зможуть пройти кваліфікації на міжнародні змагання. Окрім того, участь у дитячих забігах візьмуть спортсмени віком від 1 до 12 років.

Під час проведення змагань рух транспорту буде перекрито за таким графіком:

з 18:00 21 травня до 22:00 23 травня буде перекрито рух автотранспорту на Контрактовій площі;

з 5:00 22 травня до 22:00 23 травня буде перекрито рух на Поштовій площі (Причал 6-10).

Організатори також оприлюднили графік перекриття руху за окремими вулицями, зокрема, в суботу, 22 травня, буде перекрито вул. Андріївська (від вул. Петра Сагайдачного до вул. Братської) - із 14:30 до 17:30; вул. Братська (від вул. Андріївської до вул. Борисоглібської) - із 14:30 до 17:30; вул. Борисоглібська (від вул. Волоської до вул. Братської) - із 14:30 до 17:30; вул. Волоська (від вул. Григорія Сковороди до вул. Борисоглібської) - із 14:30 до 17:30; вул. Григорія Сковороди (від пл. Контрактової до вул. Волоської) - із 14:30 до 17:30; вул. Петра Сагайдачного - із 14:30 до 17:30.

У неділю, 23 травня, очікується перекриття вул. Петра Сагайдачного - із 07:00 до 12:30; Боричів узвіз - із 07:00 до 12:30; вул. Набережно-Хрещатицька (у напрямку Гаванського мосту) - із 07:00 до 12:30; Гаванський міст (у напрямку Північного мосту) - з 07:00 до 12:30; вул. Набережно-Рибальська (у напрямку Північного мосту до вул. Електриків) - із 07:00 до 12:30; Набережне шосе (у напрямку Гаванського мосту) - з 07:00 до 12:30; Володимирський узвіз (у напрямку Поштової площі) - з 07:00 до 12:30; поворот із мосту Метро на Набережне шосе - з 07:00 до 12:30.

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