В Киеве из-за соревнований сегодня ограничат движение транспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. 22-23 мая в Киеве ограничат движение транспорта в связи с проведением соревнований “Спринт триатлон Кубок Киева 2021” по некоторым улицам. Об этом информируют в КГГА, пишет УНН.
Детали
В рамках мероприятия пройдет Чемпионат Украины по триатлону, в котором профессиональные спортсмены смогут пройти квалификации на международные соревнования. Кроме того, участие в детских забегах примут спортсмены в возрасте от 1 до 12 лет.
Во время проведения соревнований движение транспорта будет перекрыто по следующему графику:
с 18:00 21 мая по 22:00 23 мая будет перекрыто движение автотранспорта на Контрактовой площади;
с 5:00 22 мая в 22:00 23 мая будет перекрыто движение на Почтовой площади (Причал 6-10).
Организаторы также обнародовали график перекрытия движения по отдельным улицам, в частности, в субботу, 22 мая, будет перекрыто ул. Андреевская (от ул. Петра Сагайдачного до ул. Братской) — с 14:30 до 17:30; ул. Братская (от ул. Андреевской до ул. Борисоглебской) — с 14:30 до 17:30; ул. Борисоглебская (от ул. Волошской до ул. Братской) — с 14:30 до 17:30; ул. Волошская (от ул. Григория Сковороды до ул. Борисоглебской) — с 14:30 до 17:30; ул. Григория Сковороды (от пл. Контрактовой до ул. Волошской) — с 14:30 до 17:30; ул. Петра Сагайдачного — с 14:30 до 17:30.
В воскресенье, 23 мая, ожидается перекрытия ул. Петра Сагайдачного — с 07:00 до 12:30; Боричев спуск — с 07:00 до 12:30; ул. Набережно-Крещатицкая (в направлении Гаванского моста) — с 07:00 до 12:30; Гаванский мост (в направлении Северного моста) — с 07:00 до 12:30; ул. Набережно-Рыбальская (в направлении Северного моста до ул. Электриков) — с 07:00 до 12:30; Набережное шоссе (в направлении Гаванского моста) — с 07:00 до 12:30; Владимирский спуск (в направлении Почтовой площади) — с 07:00 до 12:30; поворот с моста Метро на Набережное шоссе — с 07:00 до 12:30.
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