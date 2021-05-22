Волейбол: жіноча збірна України отримала суперниць по чемпіонату Європи

Деталі

Збірна України потрапила до групи D, де її суперниками стали – Румунія, Туреччина, Нідерланди, Фінляндія та Швеція. Матчі групи D пройдуть у Румунії в місті Клуж-Напока.

Результати жеребкування в інших групах:

Група A: Сербія, Азербайджан, Росія, Бельгія, Франція, Боснія та Герцеговина;

Група B: Болгарія, Польща, Німеччина, Іспанія, Чехія, Греція;

Група C: Хорватія, Італія, Білорусь, Словаччина, Угорщина, Швейцарія;

Зауважимо, що чотири команди з кожної групи продовжать виступи на європейських змаганнях у раунді плей-офф – 1/8 фіналу.

Доповнення

Фінальна частина чемпіонату Європи пройде з 18 серпня по 4-те вересня 2021 року.