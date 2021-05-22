Волейбол: женская сборная Украины получила соперниц по чемпионату Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Женская сборная Украины узнала соперников по финальной части чемпионата Европы-2021 по волейболу, сообщает УНН со ссылкой на страницу Федерации волейбола Украины в Facebook.
Детали
Сборная Украины попала в группу D, где ее соперниками стали - Румыния, Турция, Нидерланды, Финляндия и Швеция. Матчи группы D пройдут в Румынии в городе Клуж-Напока.
Результаты жеребьевки в других группах:
Группа A: Сербия, Азербайджан, Россия, Бельгия, Франция, Босния и Герцеговина;
Группа B: Болгария, Польша, Германия, Испания, Чехия, Греция;
Группа C: Хорватия, Италия, Беларусь, Словакия, Венгрия, Швейцария;
Заметим, что четыре команды из каждой группы продолжат выступления в европейских соревнованиях в раунде плей-офф - 1/8 финала.
Дополнение
Финальная часть чемпионата Европы пройдет с 18 августа по 4-е сентября 2021 года.