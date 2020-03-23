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У Києві через коронавірус на вхід та вихід закрили всі інтернати

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. У Києві через загрозу поширення COVID-19 на вхід та вихід закрились всі 8 інтернатів міста, у яких проживає понад 2 тис. осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу КМДА.

“Через загрозу поширення епідемії, ми прийняли рішення максимально обмежити контакти вразливих категорій населення. Для цього усі інтернатні установи міста закриті на вхід і вихід. Також на території інтернатів не допускаються відвідувачі.

Працівники, які живуть за межами Києва, тимчасово проживають на території інтернатів, або працюють вахтовим методом”, — сказала заступниця голови КМДА Марина Хонда.

За її словами, зараз в інтернатах немає жодної підозри на COVID-19. На ГРВІ в Київському психоневрологічному інтернаті захворіли 11 людей, ще двоє — у Дарницькому дитячому будинку-інтернаті.

“Усього у Києві працює 8 інтернатних установ, із них: 2 дитячі, 2 пансіонати для літніх людей та 4 психоневрологічні інтернати. У них проживає 2378 осіб. Працівники закладів здійснюють постійний контроль епідемічної ситуації”, — повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський закликав голів ОДА об’єднатися заради недопущення поширення COVID-19.

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