У Києві через коронавірус на вхід та вихід закрили всі інтернати

КИЇВ. 23 березня. УНН. У Києві через загрозу поширення COVID-19 на вхід та вихід закрились всі 8 інтернатів міста, у яких проживає понад 2 тис. осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу КМДА.