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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 103727 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 106372 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 108332 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 107043 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 116417 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101627 просмотра

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5 марта, 08:58 • 105900 просмотра

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В Киеве из-за коронавируса на вход и выход закрыли все интернаты

В Киеве из-за коронавируса на вход и выход закрыли все интернаты

Киев  •  УНН

 • 13137 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. В Киеве из-за угрозы распространения COVID-19 на вход и выход закрылись все 8 интернатов города, в которых проживает более 2 тыс. человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Из-за угрозы распространения эпидемии, мы приняли решение максимально ограничить контакты уязвимых категорий населения. Для этого все интернатные учреждения города закрыты на вход и выход. Также на территории интернатов не допускаются посетители.

Работники, которые живут за пределами Киева, временно проживают на территории интернатов, или работают вахтовым методом", - сказала заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

По ее словам, сейчас в интернатах нет ни одного подозрения на COVID-19. ОРВИ в Киевском психоневрологическом интернате заболели 11 человек, еще двое - в Дарницком детском доме-интернате.

"Всего в Киеве работает 8 интернатных учреждений, из них: 2 детских, 2 пансионаты для пожилых людей и 4 психоневрологические интернаты. В них проживает 2378 человек. Работники учреждений осуществляют постоянный контроль эпидемической ситуации", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский призвал губернаторов объединиться ради недопущения распространения COVID-19.

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Киев

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