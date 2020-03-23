В Киеве из-за коронавируса на вход и выход закрыли все интернаты
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. В Киеве из-за угрозы распространения COVID-19 на вход и выход закрылись все 8 интернатов города, в которых проживает более 2 тыс. человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"Из-за угрозы распространения эпидемии, мы приняли решение максимально ограничить контакты уязвимых категорий населения. Для этого все интернатные учреждения города закрыты на вход и выход. Также на территории интернатов не допускаются посетители.
Работники, которые живут за пределами Киева, временно проживают на территории интернатов, или работают вахтовым методом", - сказала заместитель председателя КГГА Марина Хонда.
По ее словам, сейчас в интернатах нет ни одного подозрения на COVID-19. ОРВИ в Киевском психоневрологическом интернате заболели 11 человек, еще двое - в Дарницком детском доме-интернате.
"Всего в Киеве работает 8 интернатных учреждений, из них: 2 детских, 2 пансионаты для пожилых людей и 4 психоневрологические интернаты. В них проживает 2378 человек. Работники учреждений осуществляют постоянный контроль эпидемической ситуации", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский призвал губернаторов объединиться ради недопущения распространения COVID-19.