Зеленський закликав голів ОДА об'єднатися заради недопущення поширення COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський закликав регіональних менеджерів об’єднатися заради недопущення поширення епідемії коронавірусу в Україні. Про це він заявив під час наради з головами обласних державних адміністрацій та міськими головами щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19, передає УНН.
"Сьогодні існує два важливих моменти: це самоізоляція та подолання паніки. Будь ласка, пояснюйте людям, що карантин – це не жарти, й навіщо він потрібен, а також згуртуйтесь у цей нелегкий час, щоб показати спільну роботу влади, щоб захистити українців. Відкладіть убік політичну боротьбу. В єднанні – наша перемога", – зазначив Володимир Зеленський.
Глава держави заявив, що задля координації зусиль та найбільш ефективної співпраці заради здоров’я українців такі селекторні наради з регіонами проводитимуться двічі на тиждень. Він закликав області та обласні центри скласти список проблем на місцях для їхнього спільного вирішення.
Володимир Зеленський також нагадав, що вже скоро очікується прибуття першого літака з Китаю із засобами захисту, тестами, які будуть розподілені по регіонах.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду щодо питань стану впровадження заходів, спрямованих на протидію та поширенню коронавірусу на території країни.