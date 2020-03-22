Зеленський провів селекторну нараду щодо протидії коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду щодо питань стану впровадження заходів, спрямованих на протидію та поширенню коронавірусу на території країни. Про це у Facebook написав голова Львівської ОДА Максим Козицький, передає УНН.
"Щойно відбулась селекторна нарада під керівництвом Президента України Володимира Зеленського та за участі Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля щодо питань стану впровадження заходів, спрямованих на протидію та поширенню коронавірусу на території країни", - написав Козицький.
За його словами, Зеленський заявив, що не виключає запровадження надзвичайної ситуації на всій території України, якщо того вимагатиме епідеміологічна ситуація. Окрім того, Глава держави наголосив, що кожна область отримає допомогу з Китаю у рівній кількості.
У свою чергу Шмигаль повідомив про співпрацю України з міжнародними партнерами з метою залучення додаткових технічних засобів, засобів індивідуального захисту медичних працівників.
"Прем’єр наголосив на важливості недопущення корупції та зловживань при закупівлі обладнання та засобів захисту, залучення коштів з метою функціонування об’єктів критичної інфраструктури", - написав Козицький.
За його словами, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков наголосив на недопустимості експорту засобів індивідуального захисту. Також у межах заходу розглянули і питання дотримання у регіонах карантину.
Також Козицький додав, що Львівщина готова до будь-яких викликів.
Нагадаємо, в Україні затвердили перелік ліків для боротьби з коронавірусом, які будуть ввозитися без ПДВ.