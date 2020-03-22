В Україні затвердили перелік ліків, які ввозитимуть без ПДВ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. В Україні затвердили перелік ліків для боротьби з коронавірусом, які будуть ввозитися без ПДВ. Про це повідомляє УНН із посиланням Telegram Нової податкової служби.
"Без ПДВ. Які ліки, що призначені для боротьби з коронавірусом, ввозитимуться в Україну без податку на додану вартість?", - йдеться у повідомленні.
Так, урядом був затверджений список ліків: тести для діагностики COVID-19, апарати штучної вентиляції легенів, фібробронхоскопи, дозатори кисню із зволожувачами, рентгенівські пересувні апарати, парацетамол, інсулін, лідокаїн, фуросемід, дезінфекційні засоби, респіратори, ларингоскопи та інші.
З повним переліком ліків можна ознайомитися за посиланням.
Нагадаємо, інтернів та студентів старших курсів медичних університетів залучатимуть до боротьби з коронавірусом в Україні.