У Києві частково відновили електропостачання, але діють екстрені відключення
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Після ракетних ударів 23 листопада у Києві частково відновили електропостачання, однак діють екстрені відключення світла. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація, передає УНН.
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"ДТЕК частково відновив електропостачання в Києві після вчорашньої атаки, однак у столиці діють екстрені обмеження", – ідеться у повідомленні.
За даними КМВА, станом на 17:20 70% житлового фонду столиці досі перебувають у режимі аварійного відключення електроенергії.
Деталі
Як зазначили, станом на ранок 2 листопада відновили подачу електроенергії на об’єкти критичної інфраструктури – насамперед водопостачання та лікарень.
Продовжують працювати над подачею електроенергії на середні об’єкти теплопостачання. За ніч відремонтували дві транзитні лінії, які подають напругу на лівий берег Києва.
Станом на другу половину дня 24 листопада триває ремонт ліній ДТЕК "Київські електромережі". Енергетики повідомили, що це дасть змогу відновити подачу електроенергії для частини побутових клієнтів, які лишаються без світла відучора.
"Водночас за вказівкою системного оператора НЕК "Укренерго", в Києві наразі застосовані екстрені обмеження електропостачання. Тому частина споживачів зараз тимчасово без електропостачання, відповідно до потреб енергосистеми", – ідеться у повідомленні.
У КМДА додали, що ситуація в енергосистемі після чергового ракетного удару росії є вкрай складною. Жителів закликали максимально відповідально ставитися до споживання електроенергії, щоб допомогти енергосистемі.
Нагадаємо
Жителям усіх районів Києва повернули водопостачання, але в деяких тиск води може бути пониженим.