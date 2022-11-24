В Киеве частично возобновили электроснабжение, но действуют экстренные отключения

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"ДТЭК частично возобновил электроснабжение в Киеве после вчерашней атаки, однако в столице действуют экстренные ограничения", – говорится в сообщении.

По данным КГВА, по состоянию на 17:20 70% жилищного фонда столицы до сих пор находятся в режиме аварийного отключения электроэнергии.

Детали

Как отметили, по состоянию на утро 2 ноября возобновили подачу электроэнергии на объекты критической инфраструктуры – прежде всего водоснабжения и больниц.

Продолжают работать над подачей электроэнергии на средние объекты теплоснабжения. За ночь отремонтировали две транзитные линии, которые подают напряжение на левый берег Киева.

По состоянию на вторую половину дня 24 ноября идет ремонт линий ДТЭК "Киевские электросети". Энергетики сообщили, что это позволит восстановить подачу электроэнергии для части бытовых клиентов, которые остаются без света со вчерашнего дня.

"В то же время по указанию системного оператора НЭК "Укрэнерго" в Киеве сейчас применены экстренные ограничения электроснабжения. Поэтому часть потребителей сейчас временно без электроснабжения, в соответствии с потребностями энергосистемы", – говорится в сообщении.

В КГГА добавили, что ситуация в энергосистеме после очередного ракетного удара россии крайне сложная. Жителей призвали максимально ответственно относиться к потреблению электроэнергии, чтобы помочь энергосистеме.

Напомним

Жителям всех районов Киева вернули водоснабжение, но в некоторых давление воды может быть снижено.