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У Києві автомобіль збив двох дівчат на пішохідному переході

У Києві автомобіль збив двох дівчат на пішохідному переході

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. У столиці на вулиці Богдана Хмельницького водій автомобіля збив двох дівчат на пішохідному переході, передає УНН з посиланням на dtp.kiev.ua.

“ДТП з постраждалими в Києві на вулиці Богдана Хмельницького. Автомобіль Daewoo Lanos збив двох дівчат на пішохідному переході”, — йдеться в повідомленні.

Внаслідок аварії постраждалі отримали травми середнього ступеня тяжкості, їх госпіталізували.

Зазначено, що подія трапилася прямо перед очима патрульної поліції, що проїздила повз.

Як повідомили правоохоронці, дівчата переходили дорогу по пішохідному переходу, ПДР не порушували.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, у Бердянську водій збив жінку з дитиною і намагався втекти.

 

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