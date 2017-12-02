У Бердянську водій збив жінку з дитиною і намагався втекти
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 2 грудня. УНН. У Бердянську Запорізької області водій автомобілю Opel на пішоходному переході скоїв наїзд на мати з дитиною та намагався зникнути з місця події, але був затриманий свідком події. Про це повідомили у відділі коммунікації ГУ Нацполіції України у Запорізькій області, передає УНН.
"Свідком події став водій іншого автомобіля, який зателефонував до поліції, наздогнав та зупинив правопорушника. Поліцейські встановили особу водія. Ним виявився місцевий мешканець 1952 року народження. Транспортний засіб вилучено", - повідомили у обласному відомстві.
У результаті ДТП, дівчинку 2013 року народження госпіталізували до Бердянської міськлікарні. Жінка 1978 року народження (мати дитини) не постраждала.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Триває досудове розслідування.
Як повідомляв УНН, у Києві водій загинув внаслідок лобового зіткнення.