У Києві водій загинув внаслідок лобового зіткнення

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. У столиці на проспекті Возз’єднання, біля моста Патона автомобіль Hyundai Elantra виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з Skoda fabia. Внаслідок аварії один водій загинув, передає УНН з посиланням на dtp.kiev.ua.

“Фоторепортаж з місця смертельного ДТП в Києві на проспекті Возз’єднання, біля моста Патона, в напрямку правого берега. Водій автомобіля Hyundai Elantra виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з Skoda fabia”, — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що водій автомобіля Hyundai від отриманих травм помер на місці, а водія Skoda в тяжкому стані в терміновому порядку госпіталізували.

Наразі на місці працюють патрульна поліція, швидка допомога, бійці ДСНС, слідчо-оперативна група.

Як повідомляв УНН, у столиці на Повітрофлотському шляхопроводі водій автомобіля в стані сильного алкогольного сп’яніння спричинив ДТП.

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