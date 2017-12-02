У Києві водій загинув внаслідок лобового зіткнення
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. У столиці на проспекті Возз’єднання, біля моста Патона автомобіль Hyundai Elantra виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з Skoda fabia. Внаслідок аварії один водій загинув, передає УНН з посиланням на dtp.kiev.ua.
“Фоторепортаж з місця смертельного ДТП в Києві на проспекті Возз’єднання, біля моста Патона, в напрямку правого берега. Водій автомобіля Hyundai Elantra виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з Skoda fabia”, — йдеться в повідомленні.
Зазначено, що водій автомобіля Hyundai від отриманих травм помер на місці, а водія Skoda в тяжкому стані в терміновому порядку госпіталізували.
Наразі на місці працюють патрульна поліція, швидка допомога, бійці ДСНС, слідчо-оперативна група.
Як повідомляв УНН, у столиці на Повітрофлотському шляхопроводі водій автомобіля в стані сильного алкогольного сп’яніння спричинив ДТП.