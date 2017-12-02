В Киеве водитель погиб в результате лобового столкновения
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. В столице на проспекте Воссоединения, возле моста Патона автомобиль Hyundai Elantra выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Skoda fabia. В результате аварии один водитель погиб, передает УНН со ссылкой на dtp.kiev.ua.
“Фоторепортаж с места смертельного ДТП в Киеве на проспекте Воссоединения, возле моста Патона, в направлении правого берега. Водитель автомобиля Hyundai Elantra выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Skoda fabia”, — говорится в сообщении.
Указано, что водитель автомобиля Hyundai от полученных травм скончался на месте, а водителя Skoda в тяжелом состоянии в срочном порядке госпитализировали.
Сейчас на месте работают патрульная полиция, скорая помощь, бойцы ГСЧС, следственно-оперативная группа.
Как сообщал УНН, в столице на Воздухофлотском путепроводе водитель автомобиля в состоянии сильного алкогольного опьянения стал причиной ДТП.