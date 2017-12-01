П'яний водій спричинив ДТП в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. У столиці на Повітрофлотському шляхопроводі водій автомобіля в стані сильного алкогольного сп’яніння спричинив ДТП, передає УНН з посиланням на dtp.kiev.ua.
“П’яне ДТП в Києві на Повітрофлотському шляхопроводі. Водій автомобіля Mitsubishi в стані сильного алкогольного сп’яніння (2,95 проміле) врізався в попутний автомобіль, який стояв на червоний сигнал світлофора”, — йдеться в повідомленні.
Зазначено, що внаслідок аварії ніхто не постраждав.
“Машини отримали істотні механічні пошкодження. Готується евакуація розбитих транспортних засобів”, — зазначено в повідомленні.
Наразі на місці працює патрульна поліція.
Як повідомляв УНН, в столиці на бульварі Дружби Народів у напрямку моста Патона, поруч з бізнес-центром “IQ” зіткнулися одразу чотири автомобілі.