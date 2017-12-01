Масштабна ДТП в Києві: зіткнулись чотири авто
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. У столиці на бульварі Дружби Народів у напрямку моста Патона, поруч з бізнес-центром “IQ” зіткнулися одразу чотири автомобілі, передає УНН з посиланням на dtp.kiev.ua.
“ДТП на бульварі Дружби Народів у напрямку моста Патона, поруч з бізнес-центром „IQ“. Зіткнулися чотири автомобілі: Renault, Chevrolet, Daewoo і Dacia”, — йдеться в повідомленні.
Внаслідок аварії автомобілі отримали незначні механічні пошкодження.
Зазначено, що постраждалих немає.
Окрім того, внаслідок зіткнення утворився великий затор.
Як повідомляв УНН, у Києві на перехресті вулиць Маяковського та Закревського зіткнулись два автомобілі: постраждав один з водіів.