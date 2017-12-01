Масштабна ДТП в Києві: зіткнулись чотири авто

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. У столиці на бульварі Дружби Народів у напрямку моста Патона, поруч з бізнес-центром “IQ” зіткнулися одразу чотири автомобілі, передає УНН з посиланням на dtp.kiev.ua.

“ДТП на бульварі Дружби Народів у напрямку моста Патона, поруч з бізнес-центром „IQ“. Зіткнулися чотири автомобілі: Renault, Chevrolet, Daewoo і Dacia”, — йдеться в повідомленні.

Внаслідок аварії автомобілі отримали незначні механічні пошкодження.

Зазначено, що постраждалих немає.

Окрім того, внаслідок зіткнення утворився великий затор.

Як повідомляв УНН, у Києві на перехресті вулиць Маяковського та Закревського зіткнулись два автомобілі: постраждав один з водіів.

 

 

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