Масштабное ДТП в Киеве: столкнулись четыре авто
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. В столице на бульваре Дружбы Народов в направлении моста Патона, рядом с бизнес-центром “IQ” столкнулись сразу четыре автомобиля, передает УНН со ссылкой на dtp.kiev.ua.
“ДТП на бульваре Дружбы Народов в направлении моста Патона, рядом с бизнес-центром „IQ“. Столкнулись четыре автомобиля: Renault, Chevrolet, Daewoo и Dacia”, — говорится в сообщении.
В результате аварии автомобили получили незначительные механические повреждения.
Отмечено, что пострадавших нет.
Кроме того, в результате столкновения образовалась большая пробка.
Как сообщал УНН, в Киеве на перекрестке улиц Маяковского и Закревского столкнулись два автомобиля: пострадал один из водителей .