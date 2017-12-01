Масштабное ДТП в Киеве: столкнулись четыре авто

“ДТП на бульваре Дружбы Народов в направлении моста Патона, рядом с бизнес-центром „IQ“. Столкнулись четыре автомобиля: Renault, Chevrolet, Daewoo и Dacia”, — говорится в сообщении.

В результате аварии автомобили получили незначительные механические повреждения.

Отмечено, что пострадавших нет.

Кроме того, в результате столкновения образовалась большая пробка.

Как сообщал УНН, в Киеве на перекрестке улиц Маяковского и Закревского столкнулись два автомобиля: пострадал один из водителей .