Чергова ДТП в столиці: зіткнулись два авто, є постраждалий
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. У Києві на перехресті вулиць Маяковського та Закревського зіткнулись два автомобілі. Один з водіів постраждав, передає УНН з посиланням на dtp.kiev.ua.
“ДТП Київ, 30 листопада, 23:00, перехрестя Маяковського — Закревського, у бік бул. Перова. ВАЗівка зупинилася на червоне світло світлофора, а Хюндай — ні”, — йдеться в повідомленні.
Зазначено. що внаслідок зіткнення водій кросовера добряче забився. Його госпіталізували до лікарні швидкої допомоги з попереднім діагнозом ЗЧМТ, підозра на струс головного мозку, гостра реакція на стрес.
Також повідомляється, що є підозра на алкогольну інтоксикацію.
Як повідомляв УНН, у столиці на перетині вулиці Головко та проспекту Лобановського відбулося зіткнення трьох автомобілів.