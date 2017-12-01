Чергова ДТП в столиці: зіткнулись два авто, є постраждалий

“ДТП Київ, 30 листопада, 23:00, перехрестя Маяковського — Закревського, у бік бул. Перова. ВАЗівка зупинилася на червоне світло світлофора, а Хюндай — ні”, — йдеться в повідомленні.

Зазначено. що внаслідок зіткнення водій кросовера добряче забився. Його госпіталізували до лікарні швидкої допомоги з попереднім діагнозом ЗЧМТ, підозра на струс головного мозку, гостра реакція на стрес.

Також повідомляється, що є підозра на алкогольну інтоксикацію.

Як повідомляв УНН, у столиці на перетині вулиці Головко та проспекту Лобановського відбулося зіткнення трьох автомобілів.