Очередное ДТП в столице: столкнулись два авто, есть пострадавший

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 13129 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 7712 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 25814 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 39854 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 105008 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 15:15 • 134152 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 декабря. УНН. В Киеве на перекрестке улиц Маяковского и Закревского столкнулись два автомобиля. Один из водителей пострадал, передает УНН со ссылкой на dtp.kiev.ua.

“ДТП Киев, 30 ноября, 23:00, перекресток Маяковского — Закревского, в сторону бул. Перова. ВАЗ остановилась на красный свет светофора, а Хюндай — нет”, — говорится в сообщении.

Указано, что в результате столкновения водитель кроссовера сильно ушибся. Его госпитализировали в больницу скорой помощи с предварительным диагнозом ЗЧМТ, подозрение на сотрясение головного мозга, острая реакция на стресс.

Также сообщается, что есть подозрение на алкогольную интоксикацию.

Как сообщал УНН, в столице на пересечении улицы Головко и проспекта Лобановского произошло столкновение трех автомобилей.

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