Очередное ДТП в столице: столкнулись два авто, есть пострадавший
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. В Киеве на перекрестке улиц Маяковского и Закревского столкнулись два автомобиля. Один из водителей пострадал, передает УНН со ссылкой на dtp.kiev.ua.
“ДТП Киев, 30 ноября, 23:00, перекресток Маяковского — Закревского, в сторону бул. Перова. ВАЗ остановилась на красный свет светофора, а Хюндай — нет”, — говорится в сообщении.
Указано, что в результате столкновения водитель кроссовера сильно ушибся. Его госпитализировали в больницу скорой помощи с предварительным диагнозом ЗЧМТ, подозрение на сотрясение головного мозга, острая реакция на стресс.
Также сообщается, что есть подозрение на алкогольную интоксикацию.
Как сообщал УНН, в столице на пересечении улицы Головко и проспекта Лобановского произошло столкновение трех автомобилей.