Масштабна ДТП в Києві: зіткнулись три автомобілі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. У столиці на перетині вулиці Головко та проспекту Лобановського відбулося зіткнення трьох автомобілів. Про це повідомляє dtp.kiev.ua, передає УНН.
“ДТП в Києві на перетині вулиці А. Головко та проспекту В. Лобановського. Зіткнулися три автомобілі: дві Toyota і Honda”, — йдеться в повідомленні.
Зазначено, що внаслідок аварії ніхто не постраждав.
За попередніми даними, причиною ДТП стало порушення правил проїзду перехресть.
Машини отримали незначні механічні пошкодження.
Наразі очікують патрульну поліцію.
Як повідомляв УНН, на трасі “Київ-Харків” легковик насмерть збив пішохода-порушника.