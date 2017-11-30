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Масштабна ДТП в Києві: зіткнулись три автомобілі

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. У столиці на перетині вулиці Головко та проспекту Лобановського відбулося зіткнення трьох автомобілів. Про це повідомляє dtp.kiev.ua, передає УНН.

“ДТП в Києві на перетині вулиці А. Головко та проспекту В. Лобановського. Зіткнулися три автомобілі: дві Toyota і Honda”, — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що внаслідок аварії ніхто не постраждав.

За попередніми даними, причиною ДТП стало порушення правил проїзду перехресть.

Машини отримали незначні механічні пошкодження.

Наразі очікують патрульну поліцію.

Як повідомляв УНН, на трасі “Київ-Харків” легковик насмерть збив пішохода-порушника.

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