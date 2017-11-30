Масштабное ДТП в Киеве: столкнулись три автомобиля

“ДТП в Киеве на пересечении улицы А. Головко и проспекта В. Лобановского. Столкнулись три автомобиля: две Toyota и Honda”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что в результате аварии никто не пострадал.

По предварительным данным, причиной ДТП стало нарушение правил проезда перекрестков.

Машины получили незначительные механические повреждения.

Сейчас ожидают патрульную полицию.

Как сообщал УНН, на трассе “Киев-Харьков” легковушка насмерть сбил пешехода-нарушителя.