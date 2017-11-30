На трасі "Київ - Харків" автомобіль насмерть збив пішохода
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. На трасі “Київ-Харків” легковик насмерть збив пішохода-порушника. Про це повідомляє dtp.kiev.ua, передає УНН.
“Жахлива смертельна ДТП на трасі Київ — Харків: легковик в темряві розірвав на частини пішохода — порушника”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, у столиці на проспекті Лобановського автомобіль збив чоловіка і жінку, які перебігали дорогу в непередбаченому місці поруч з підземним переходом.
Нагадаємо, вчора на під’їздах до Києва сталося майже 150 ДТП.