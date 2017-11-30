На трассе "Киев - Харьков" автомобиль насмерть сбил пешехода

“Ужасное смертельное ДТП на трассе Киев-Харьков: легковушка в темноте разорвала на части пешехода-нарушителя”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в столице на проспекте Лобановского автомобиль сбил мужчину и женщину, которые перебегали дорогу в неположенном месте рядом с подземным переходом.

Напомним, вчера на подъездах к Киеву произошло почти 150 ДТП .