На трассе "Киев - Харьков" автомобиль насмерть сбил пешехода
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. На трассе “Киев-Харьков” легковушка насмерть сбила пешехода-нарушителя. Об этом сообщает dtp.kiev.ua, передает УНН.
“Ужасное смертельное ДТП на трассе Киев-Харьков: легковушка в темноте разорвала на части пешехода-нарушителя”, — говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, в столице на проспекте Лобановского автомобиль сбил мужчину и женщину, которые перебегали дорогу в неположенном месте рядом с подземным переходом.
Напомним, вчера на подъездах к Киеву произошло почти 150 ДТП .