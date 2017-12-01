Пьяный водитель спровоцировал ДТП в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. В столице на Воздухофлотском путепроводе водитель автомобиля в состоянии сильного алкогольного опьянения спровоцировал ДТП, передает УНН со ссылкой на dtp.kiev.ua.
“Пьяное ДТП в Киеве на Воздухофлотском путепроводе. Водитель автомобиля Mitsubishi в состоянии сильного алкогольного опьянения (2,95 промилле) врезался в попутный автомобиль, который стоял на красный сигнал светофора”, — говорится в сообщении.
Отмечено, что в результате аварии никто не пострадал.
“Машины получили существенные механические повреждения. Готовится эвакуация разбитых транспортных средств”, — говорится в сообщении.
Сейчас на месте работает патрульная полиция.
Как сообщал УНН, в столице на бульваре Дружбы Народов в направлении моста Патона, рядом с бизнес-центром “IQ” столкнулись сразу четыре автомобиля .