В Бердянске водитель сбил женщину с ребенком и пытался скрыться
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Бердянске Запорожской области водитель автомобиля Opel на пешеходном переходе совершил наезд на мать с ребенком и пытался скрыться с места происшествия, но был задержан свидетелем происшествия. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции Украины в Запорожской области, передает УНН.
"Свидетелем происшествия стал водитель другого автомобиля, который позвонил в полицию, догнал и остановил правонарушителя. Полицейские установили личность водителя. Им оказался местный житель 1952 года. Транспортное средство изъято", - сообщили в областном ведомстве.
В результате ДТП, девочку 2013 рождения госпитализировали в Бердянскую горбольницу. Женщина 1978 года рождения (мать ребенка) не пострадала.
Открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Продолжается досудебное расследование.
Как сообщал УНН, в Киеве водитель погиб в результате лобового столкновения.