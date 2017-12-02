В Киеве автомобиль сбил двух девушек на пешеходном переходе
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. В столице на улице Богдана Хмельницкого водитель автомобиля сбил двух девушек на пешеходном переходе, передает УНН со ссылкой на dtp.kiev.ua.
“ДТП с пострадавшими в Киеве на улице Богдана Хмельницкого. Автомобиль Daewoo Lanos сбил двух девушек на пешеходном переходе”, — говорится в сообщении.
В результате аварии пострадавшие получили травмы средней степени тяжести, их госпитализировали.
Отмечено, что происшествие случилось прямо перед глазами патрульной полиции, проезжавшей мимо.
Как сообщили правоохранители, девушки переходили дорогу по пешеходному переходу, ПДД не нарушали.
Напомним, как сообщал УНН, в Бердянске водитель сбил женщину с ребенком и пытался убежать.