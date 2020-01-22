У Києві авто в’їхало у зупинку: водій загинув, ще двоє травмованих
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. У Києві водій в’їхав у зупинку громадського транспорту та загинув на місці події. В результаті ДТП травмовано пасажира та чоловіка, що знаходився на зупинці. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр ДСНС у місті Києві.
"Рятувальники деблокували тіло водія із понівеченої внаслідок ДТП автівки, ще дві людини, які отримали травми — госпіталізовані", - йдеться у повідомленні.
За інформацією ДСНС, подія сталася 22 січня о 06:48 на бульварі Перова, 25, що у Дніпровському районі столиці.
"Як виявилося, водій автомобіля Renault Logan здійснив наїзд на зупинку транспортного засобу та загинув на місці, пасажир, а також чоловік, який знаходився на зупинці — отримали травми. Обох травмованих було передано медикам для подальшої госпіталзації", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Києві винуватця ДТП, у якому постраждало п’ятеро осіб, засудили до чотирьох років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на 2 роки.