В Киеве авто въехало в остановку: водитель погиб, еще двое травмированных
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. В Киеве водитель въехал в остановку общественного транспорта и погиб на месте происшествия. В результате ДТП травмирован пассажир и мужчина, который находился на остановке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ГСЧС в Киеве.
"Спасатели деблокировали тело водителя из изувеченного в результате ДТП автомобиля, еще два человека, которые получили травмы - госпитализированы", - говорится в сообщении.
По информации ГСЧС, проишествие произошло 22 января в 6:48 на бульваре Перова, 25 в Днепровском районе столицы.
"Как оказалось, водитель автомобиля Renault Logan совершил наезд на остановку транспортного средства и погиб на месте, пассажир, а также человек, который находился на остановке - получили травмы. Обоих травмированных было передано медикам для дальнейшей госпиталзации", - говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве виновника ДТП, в котором пострадали пять человек, приговорили к четырем годам лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 2 года.