У Києві винуватця ДТП з п’ятьма постраждалими позбавили волі на чотири роки
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. У Києві винуватця ДТП, у якому постраждало п’ятеро осіб, засудили до чотирьох років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на 2 роки. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.
“Вироком Подільського районного суду м. Києва 31-річного винуватця ДТП засуджено до 4 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на 2 роки”, — йдеться у повідомленні.
Вказано, що аварія сталась 18 листопада 2017 року на перехресті Великої кільцевої дороги та вулиці Газопровідної.
“Водій автомобіля Volkswagen Passat, здійснюючи маневр повороту ліворуч вчасно не зреагував на зміну дорожньої обстановки та допустив зіткнення із автомобілем Daewoo, який рухався по зустрічній смузі. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди двоє пасажирів Volkswagen Passat отримали тяжкі тілесні ушкодження, а троє пасажирів Daewoo — середньої”, — додали у пресслужбі.
Нагадаємо, повідомлено про підозру військовому, який влаштував смертельну ДТП на Херсонщині.