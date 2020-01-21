В Киеве виновника ДТП с пятью пострадавшими лишили свободы на четыре года

"Приговором Подольского районного суда г. Киева 31-летний виновник ДТП приговорен к 4 годам лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 2 года", - говорится в сообщении.

Указано, что авария произошла 18 ноября 2017 года на перекрестке Большой кольцевой дороги и улицы Газопроводной.

"Водитель автомобиля Volkswagen Passat, совершая маневр поворота налево вовремя не среагировал на изменение дорожной обстановки и допустил столкновение с автомобилем Daewoo, который двигался по встречной полосе. В результате дорожно-транспортного происшествия двое пассажиров Volkswagen Passat получили тяжелые телесные повреждения, а трое пассажиров Daewoo - средней", - добавили в пресс-службе.

Напомним, сообщено о подозрении военному, который устроил смертельное ДТП в Херсонской области.