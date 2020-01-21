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Повідомлено про підозру військовому, який влаштував смертельну ДТП на Херсонщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 січня. УНН. Слідчі ДБР повідомили про підозру військовослужбовцю, який минулого року влаштував смертельне ДТП на Херсонщині. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.

Повідомлено про підозру військовому, який влаштував смертельну ДТП на Херсонщині

"Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, повідомили про підозру водію інженерно-саперної роти групи інженерного забезпечення однієї з військових частин, що дислокується у Кривому Розі. Військовослужбовець підозрюється у порушенні правил водіння бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило загибель потерпілого (ч. 1 ст. 415 Кримінального кодексу України)", - сказано у повідомленні.

Слідством встановлено, що 23 січня 2019 року на трасі "Одеса-Мелітополь" військовий автомобіль "Урал" здійснив екстрене гальмування через відкриття капоту під час руху. У цей час підозрюваний, що рухався позаду за кермом автомобіля "КамАЗ", не дотримався безпечної відстані та скоїв зіткнення з "Уралом". Внаслідок ДТП пасажир-військовослужбовець "КамАЗу" загинув на місці пригоди, а троє інших військовослужбовців отримали тяжкі та середньої тяжкості тілесні ушкодження.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює військова прокуратура Херсонського гарнізону Південного регіону України.

У разі доведення вини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.

Нагадаємо, у ДТП загинув ветеран війни на Донбасі Юрій Яцена.

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