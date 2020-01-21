Повідомлено про підозру військовому, який влаштував смертельну ДТП на Херсонщині

"Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, повідомили про підозру водію інженерно-саперної роти групи інженерного забезпечення однієї з військових частин, що дислокується у Кривому Розі. Військовослужбовець підозрюється у порушенні правил водіння бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило загибель потерпілого (ч. 1 ст. 415 Кримінального кодексу України)", - сказано у повідомленні.

Слідством встановлено, що 23 січня 2019 року на трасі "Одеса-Мелітополь" військовий автомобіль "Урал" здійснив екстрене гальмування через відкриття капоту під час руху. У цей час підозрюваний, що рухався позаду за кермом автомобіля "КамАЗ", не дотримався безпечної відстані та скоїв зіткнення з "Уралом". Внаслідок ДТП пасажир-військовослужбовець "КамАЗу" загинув на місці пригоди, а троє інших військовослужбовців отримали тяжкі та середньої тяжкості тілесні ушкодження.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює військова прокуратура Херсонського гарнізону Південного регіону України.

У разі доведення вини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.

Нагадаємо, у ДТП загинув ветеран війни на Донбасі Юрій Яцена.