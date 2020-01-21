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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Сообщено о подозрении военному, который устроил смертельное ДТП в Херсонской области

Киев • УНН

 • 16164 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. Следователи ГБР сообщили о подозрении военнослужащему, который в прошлом году устроил смертельное ДТП в Херсонской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Сообщено о подозрении военному, который устроил смертельное ДТП в Херсонской области

"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Мелитополе, сообщили о подозрении водителю инженерно-саперной роты группы инженерного обеспечения одной из воинских частей, которая дислоцируется в Кривом Роге. Военнослужащий подозревается в нарушении правил вождения боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее гибель потерпевшего (ч. 1 ст. 415 Уголовного кодекса Украины)", - сказано в сообщении.

Следствием установлено, что 23 января 2019 года на трассе "Одесса-Мелитополь" военный автомобиль "Урал" совершил экстренное торможение из-за открытия капота во время движения. В это время подозреваемый, который двигался позади за рулем автомобиля "КамАЗ", не придерживался безопасного расстояния и совершил столкновение с "Уралом". В результате ДТП пассажир - военнослужащий "КамАЗа" погиб на месте происшествия, а трое других военнослужащих получили тяжелые и средней тяжести телесные повреждения.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Херсонского гарнизона Южного региона Украины.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

Напомним, в ДТП погиб ветеран войны в Донбассе Юрий Яцена.

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