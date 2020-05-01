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У Києві 52 нових випадки COVID-19: два гуртожитки через спалахи закрили на карантин

Київ • УНН

 • 15152 перегляди

КИЇВ. 1 травня. УНН. У Києві на ранок 1 травня зафіксовано вже 1453 підтверджених випадки захворювання на COVID-19, приріст за добу - 52. У столиці виявили осередки захворювання та закрили на карантин 2 гуртожитки. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

У Києві 52 нових випадки COVID-19: два гуртожитки через спалахи закрили на карантин

"Ще в 52 людей за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус. 11 із них - медики. На сьогодні в столиці вже 1453 підтверджених випадки захворювання на COVID-19", - повідомив Кличко.

Захворіли 33 жінки віком від 20 до 88 років, 14 чоловікiв від 20 до 60 років, 2 дівчинки 4 та 7 років та 3 хлопчики - від 7 до 16 років, додав він.

Одужали за минулу добу 5 осiб. Усього в Києві подолали коронавірус 80 людей, зауважив Кличко.

"Також повідомлю, що в столиці виявили осередки захворювання та закрили на карантин 2 гуртожитки. Один - на вулиці Бажова, де виявили 1 хворого та 60 осіб, з якими він контактував. Другий - на вулиці Бойчука. Там 5 хворих і серед контактних осіб - усі мешканці гуртожитку", - розповів мер столиці.

З його слів, у будівлях обох гуртожитків здійснюють дезінфікуючі заходи.

"Хворих госпіталізували в лікарню. А ті, хто з ними контактував, - на самоізоляції, під медичним наглядом", - вказав Кличко.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано вже 10 861 випадок COVID-19, з них 272 летальні.

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