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В Киеве 52 новых случая COVID-19: два общежития из-за вспышки закрыли на карантин

Киев • УНН

 • 15151 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. В Киеве на утро 1 мая зафиксировано уже 1453 подтвержденных случая заболевания COVID-19, прирост за сутки - 52. В столице обнаружили очаги заболевания и закрыли на карантин 2 общежития. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале, передает УНН.

В Киеве 52 новых случая COVID-19: два общежития из-за вспышки закрыли на карантин

"Еще у 52 человек за минувшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом. 11 из них - медики. На сегодня в столице уже 1453 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - сообщил Кличко.

Заболели 33 женщины в возрасте от 20 до 88 лет, 14 мужчин от 20 до 60 лет, 2 девочки 4 и 7 лет и 3 мальчика - от 7 до 16 лет, добавил он.

Выздоровели за прошедшие сутки 5 человек. Всего в Киеве преодолели коронавирус 80 человек, отметил Кличко.

"Также сообщу, что в столице обнаружили очаги заболевания и закрыли на карантин 2 общежития. Одно - на улице Бажова, где обнаружили 1 больного и 60 человек, с которыми он контактировал. Второе - на улице Бойчука. Там 5 больных и среди контактных лиц - все жители общежития", - рассказал мэр столицы.

По его словам, в зданиях обоих общежитий осуществляют дезинфицирующие мероприятия.

"Больных госпитализировали в больницу. А те, кто с ними контактировал - на самоизоляции, под контролем", - отметил Кличко.

Напомним, в Украине зафиксировано уже 10 861 случай COVID-19, из них 272 летальных.

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