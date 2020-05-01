В Киеве 52 новых случая COVID-19: два общежития из-за вспышки закрыли на карантин
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. В Киеве на утро 1 мая зафиксировано уже 1453 подтвержденных случая заболевания COVID-19, прирост за сутки - 52. В столице обнаружили очаги заболевания и закрыли на карантин 2 общежития. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале, передает УНН.
"Еще у 52 человек за минувшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом. 11 из них - медики. На сегодня в столице уже 1453 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - сообщил Кличко.
Заболели 33 женщины в возрасте от 20 до 88 лет, 14 мужчин от 20 до 60 лет, 2 девочки 4 и 7 лет и 3 мальчика - от 7 до 16 лет, добавил он.
Выздоровели за прошедшие сутки 5 человек. Всего в Киеве преодолели коронавирус 80 человек, отметил Кличко.
"Также сообщу, что в столице обнаружили очаги заболевания и закрыли на карантин 2 общежития. Одно - на улице Бажова, где обнаружили 1 больного и 60 человек, с которыми он контактировал. Второе - на улице Бойчука. Там 5 больных и среди контактных лиц - все жители общежития", - рассказал мэр столицы.
По его словам, в зданиях обоих общежитий осуществляют дезинфицирующие мероприятия.
"Больных госпитализировали в больницу. А те, кто с ними контактировал - на самоизоляции, под контролем", - отметил Кличко.
Напомним, в Украине зафиксировано уже 10 861 случай COVID-19, из них 272 летальных.