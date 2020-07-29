У Китаї зафіксували рекордну за три місяці кількість випадків COVID-19 за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. У Китаї за минулу добу зареєстрували рекордний за три місяці 101 новий випадок захворювання на COVID-19. Про це з посиланням на Національну комісію з охорони здоров’я КНР повідомляє CNA, передає УНН.
"Китай повідомив про 101 новий випадок коронавірусу у вівторок (28 липня), це найвищий показник на один день за три місяці", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 98 нових випадків захворювання на коронавірус виявили у північно-західному регіоні Сіньцзяну, ще три вважають завезеними з-за кордону. Востаннє понад сотню випадків захворювання на коронавірус у КНР фіксували 13 квітня – 108 заражень. За даними на 28 липня, у Китаї зареєстровано понад 84 тис. випадків захворювання на COVID-19.
Як повідомляв УНН, ВООЗ зафіксувала 226 тис. нових випадків COVID-19 у світі за добу.