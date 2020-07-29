В Китае зафиксировали рекордное за три месяца количество случаев COVID-19 за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. В Китае за минувшие сутки зарегистрировали рекордный за три месяца 101 новый случай заболевания COVID-19. Об этом со ссылкой на Национальную комиссию по здравоохранению КНР сообщает CNA, передает УНН.
"Китай сообщил о 101 новом случае коронавируса во вторник (28 июля), это самый высокий показатель за один день за три месяца", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 98 новых случаев заболевания коронавирусом обнаружили в северо-западном регионе Синьцзяна, еще три считают завезенными из-за рубежа. Последний раз более сотни случаев заболевания коронавирусом в КНР фиксировали 13 апреля - 108 заражений. По данным на 28 июля, в Китае зарегистрировано более 84 тыс. случаев заболевания COVID-19.
Как сообщал УНН, ВООЗ зафиксировала 226 тыс. новых случаев COVID-19 в мире в сутки.