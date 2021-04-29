У Китаї дозволили ресторанам брати додаткову плату з клієнтів за недоїдені страви

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Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. У четвер Китай офіційно прийняв закон про харчові відходи, що забороняє відеоролики про переїдання і надмірні недоїдки, що, на думку спостерігачів, буде сприяти створенню ресурсозберігаючого та екологічно чистого суспільства. Про це пише УНН з посиланням на Global Times.

Деталі

Довгоочікуваний закон був офіційно схвалений Постійним комітетом Всекитайських зборів народних представників (ВНС). Очікується, що він встановить базовий кодекс поведінки і побудує довгостроковий механізм, щоб зупинити харчові відходи і направити суспільство до формування раціональних і здорових звичок споживання громадського харчування.

Спостерігачі відзначили, що прийняття закону про харчові відходи не означає, що Китай стикається з безпосереднім ризиком нестачі продовольства, але це далекоглядний крок для забезпечення продовольчої безпеки, оскільки країна прагне стабілізувати внутрішнє виробництво зерна і забезпечити поставки, стикаючись зі зростаючим внутрішнім попитом на зерно через збільшення населення.

Закон, що складається з 32 статей, забороняє відеоблогерам з їжею створювати і поширювати онлайн-відео про переїдання, що загрожує штрафом у розмірі до 100 000 юанів (428 тисяч гривень).

Закон також дозволяє ресторанам стягувати з відвідувачів додаткову плату, якщо вони залишають нез'їденою надмірну кількість їжі. Постачальників продуктів харчування, які спонукають споживачів робити надмірні замовлення або вводять їх в оману, можуть оштрафувати на 10 000 юанів (42 тисячі гривень). Максимальний штраф в розмірі 50 000 юанів (214 тисяч гривень) може бути накладено на операторів громадського харчування, які витрачають велику кількість продуктів харчування.

Деякі користувачі мережі висловили стурбованість тим, що ще не вироблені конкретні правила, що визначають, що представляють собою харчові відходи і як буде забезпечуватися дотримання закону.

До ухвалення цього закону по всій країні тривала загальнонаціональна кампанія "Очистіть свою тарілку". У її межах на стінах багатьох ресторанів розвісили плакати з гаслами проти харчових відходів.

Китайські фахівці розповіли Global Times, що причиною такого закону є не брак продовольства в країні, а бажання стабілізувати кількість харчових відходів. Адже щороку китайські ресторани використовують понад 18 мільярдів кілограмів харчових продуктів, і значна частина із них потім потрапляє у смітник.

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