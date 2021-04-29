В Китае разрешили ресторанам брать дополнительную плату с клиентов за недоеденные блюда
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. В четверг Китай официально принял закон о пищевых отходах, запрещающий видеоролики о переедании и чрезмерных объедках, что, по мнению наблюдателей, будет способствовать созданию ресурсосберегающего и экологически чистого общества. Об этом пишет УНН со ссылкой на Global Times.
Детали
Долгожданный закон был официально одобрен Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей (ВНС). Ожидается, что он установит базовый кодекс поведения и построит долгосрочный механизм, чтобы остановить пищевые отходы и направить общество к формированию рациональных и здоровых привычек потребления общественного питания.
Наблюдатели отметили, что принятие закона о пищевых отходах не означает, что Китай сталкивается с непосредственным риском нехватки продовольствия, но это дальновидный шаг для обеспечения продовольственной безопасности, поскольку страна стремится стабилизировать внутреннее производство зерна и обеспечить поставки, сталкиваясь с растущим внутренним спросом на зерно из-за увеличения населения.
Закон, состоящий из 32 статей, запрещает видеоблоггерам с пищей создавать и распространять онлайн-видео переедания, что грозит штрафом в размере до 100 000 юаней (428 тысяч гривен).
Закон также позволяет ресторанам взимать с посетителей дополнительную плату, если они оставляют несъеденным избыточное количество пищи. Поставщиков продуктов питания, побуждающих потребителей делать лишний заказ или если они вводят их в заблуждение, могут оштрафовать на 10 000 юаней (42 тысячи гривен). Максимальный штраф в размере 50 000 юаней (214 тысяч гривен) может быть наложен на операторов общественного питания, которые тратят большое количество продуктов питания.
Некоторые пользователи сети выразили обеспокоенность тем, что еще не выработаны конкретные правила, определяющие, представляющие собой пищевые отходы и как будет обеспечиваться соблюдение закона.
До принятия этого закона по всей стране продолжалась общенациональная кампания "Очистите свою тарелку". В ее рамках на стенах многих ресторанов развесили плакаты с лозунгами против пищевых отходов.
Китайские специалисты рассказали Global Times, что причиной такого закона является не нехватка продовольствия в стране, а желание стабилизировать количество пищевых отходов. Ведь ежегодно китайские рестораны используют более 18 миллиардов килограммов пищевых продуктов, и значительная часть из них потом попадает в помойку.
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