У Кишиневі стартував міжнародний форум, присвячений безпеці України, Молдови і Грузії
Київ • УНН
КИШИНІВ - КИЇВ. 2 березня. УНН. У Кишиневі почався спільний форум України, Молдови і Грузії з об'єднання зусиль з протидії зовнішнім загрозам, передає кореспондент УНН.
Українську делегацію очолює спікер Верховної ради України Андрій Парубій. Також на заході присутній глава грузинського парламенту Іраклі Кобахідзе і глава парламенту Республіки Молдова Андріан Канду.
Нагадаємо, перша міжпарламентська конференція “Республіка Молдова, Грузія і Україна: Східне партнерство і сучасні виклики безпеки” проводиться з ініціативи глав парламентів цих країн у партнерстві з Атлантичною Радою.
У форумі візьмуть участь представники Європарламенту, Конгресу США, НАТО, Євразійського Центру Атлантичної Ради, а також міжнародні експерти і політологи.