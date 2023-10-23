У Кіровоградській області вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. У Кіровоградській області лунають вибухи. У регіоні працює ППО, повідомили в командуванні Повітряних Сил, передає УНН.
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«Ударні БпЛА (імовірно "Shahed") в Кіровоградській області. Напрямок руху на північ. Працює ППО в області», — йдеться у повідомленні.
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Раніше у Повітряних Силах заявили про загроза ударних БпЛА для Херсонської та Миколаївської областей та Кіровоградщини.
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У неділю ввечері росіяни обстріляли центр Херсона.
Також на Київщині та на підступах до столиці у неділю ввечері працювала ППО.